„Oleme jõudnud punase jooneni.” Virelev ERR sai üüratu elektriarve, programmi ähvardavad valusad kärped

Täna Delfiga rääkinud ERRi juhtide sõnul on veel vara konkreetselt öelda, milliseid saateid ja toimetusi võivad kärpekäärid järgmiseks tabada, ent juhul kui lisarahastust lähiajal ei leita, võivad need ähvardada ringhäälingu programmi tervikuna.

ERRi juhatuse esimees Erik Roose tunnistas Delfile, et olukord on keeruline ja laekunud elektriarve üüratu. „Programmide jätkamisega endisel tasemel on ERRil puudu vähemalt kaks miljonit eurot ja kümmet protsenti ületava inflatsiooniga pole võimalik teha samu asju, mida tegime viis aastat tagasi,” lausus Roose.

Talle sekundeeris ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann, kelle sõnul on alandav olukord, kus ERRil tuleb igal aastal käia valitsuselt lisaraha kerjamas. „Võimalikest kärbetest, mis meil õhus ripuvad, räägime tuleval nädalal ka kultuuriministriga. Ma loodan siiski ministrit kohata ja talle selgeks teha, et oleme jõudnud punase jooneni, kust enam tagasi minna ei saa, ja selle ületamine tähendab ikkagi seda, et programmi tuleb kärpida,” märkis Veidemann.