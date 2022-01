TTÜ professor: sundventilatsiooni pole soovitatav majas välja lülitada

Kurnitski sõnul pole ventilatsiooni soovitatav välja lülitada, küll aga võib kodust lahkudes ventilatsiooniseadme lülitada madalamale kiirusele. „Tavapärane on olukord, et korterist või majast väljudes on pesuruum märg, rätikud või pesu kuivab, samuti on köögis toidulõhnad. Kui ventilatsioon välja lülitatakse, võib halvemal juhul pesuruum hallitama minna. Seetõttu on ventilatsioon vajalik niiskuse ja lõhnade eemaldamiseks ka siis, kui kedagi kodus ei ole," pakkus Kurnitski välja võimaliku vahepealse lahenduse.