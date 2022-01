Eesti ettevõte soetas enamusosaluse Moldova pangas

IuteCrediti juht Tarmo Silla usub, et järgmise kahe aasta jooksul võiks Iute jõuda miljoni kliendini ja miljardi eurose bilansini ning panga omandamine on osa plaanist. “IuteCreditist peab saama fintech vahenditele tuginev mugav ja kiire uue aja pank, raha peab liikuma samas tempos ja lihtsalt kui inimkõne. Samal ajal on meie põhilubadus erakordse kliendikogemuse pakkumine, inimliku suhtlemise säilitamine on väga oluline ajal, mil tehnoloogia tungib järjest peale,” rääkis Sild pressiteates.