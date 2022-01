Helenius: praegune energiakriis kindlasti ei jää viimaseks. Vaja oleks valmistuda järgmisteks kriisideks

Joakim Helenius kirjutatud kommentaari täies mahus:

"Euroopas ja Eestis on täna enneolematu energiakriis, mis mõjutab sügavalt inimesi, ettevõtteid ja majandust. Kriisi on põhjustanud rohepööre, geopoliitika ja koroonapandeemiaga seotud majanduslik mõju. Siin Eestis oleme selgelt hämmingus, mida praeguses olukorras teha.

Poliitiline arutelu keskendub sellele, kuidas toetada haavatavamaid inimesi ja ettevõtteid, et nad saaksid kriisi võimalikult valutult üle elada. Loomulikult peame seda tegema ideaalselt nii, et vajalikud toetused oleksid riigi jaoks taskukohased ega moonutaks majandust liiga palju. Kuid eespool mainitud meetmed ei käsitle küsimust, kuidas minimeerida tulevase sarnase energiakriisi mõju Eestile. Arvestades selle kriisi põhjuseid, usun, et paraku sarnased kriisid lähiaastatel korduvad.

Pikemas perspektiivis on oluline, et hakkaksime võimalikult kiiresti tegema suuri investeeringuid alternatiivsetesse energiaallikatesse nagu tuule-, päikese- ja tuumaenergia. Kuid kulub palju aega, enne kui hakkame nägema nende investeeringute tulemusi. Sellepärast on väga tähtis tagada lühemas perspektiivis, et Eestit ei mõjutaks järgmine kriis nii rängalt kui praegune, vähemalt võrreldes teiste EL-i riikidega.

Arvan, et selleks on olemas realistlikud lahendused. Peame investeerima meid Soomega ühendavate elektri ülekandekaablite ülekandevõime olulisesse suurendamisse, et vältida kitsaskohti, mis toovad Eestile Soomest tunduvalt kõrgema elektrihinna.

Niisamuti peame ehitama LNG terminali, et vältida sõltuvust Venemaa gaasist. Leedu ja Soome veeldatud maagaasi terminalid ei ole piisavad, et tagada meile gaasi juhuks, kui Venemaa katkestab tarned Eestisse, ning mida rohkem Euroopa LNG terminale arendab, seda vähem oleme mõjutatud oma gaasivarustuse ja gaasihinna poolest Venemaast, kes mängib geopoliitilisi mänge.