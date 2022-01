Kaablid on „kurguni täis” ja seetõttu on Soomes praegu parem elada

Elektribörs on loodud selleks, et ideaalses maailmas toodetaks elektrit seal, kus see on kõige odavam, ja sealt liigub see mööda kaableid laiali. Paraku on praegu olukord selline, et odava tootmise võime, näiteks Norra hüdroelektri tootmise üksuste oma on ajaloo madalaimal tasemel ja ka tuul ei puhu nii, nagu me sooviksime. Eleringi energiaturgude analüütik Hardi Koduvere ütleb, et praegune Soome odav elekter näitab, millest me ilma jääksime, kui me enam Nord Pooliga ühendatud poleks.

Eesti suurim päevane talvine tipptarbimine on olnud 1600 MWh. Kui vaadata meie kogu tootmisvõimet, siis võiks küsida, miks me börsil oleme. 2022. aasta seisuga on meil installeeritud võimsust kokku 2402 megavatti. Nõnda on andnud teada meie tootjad.