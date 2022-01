Hepsori tütarfirma omandas poole Lätis asuvast kinnisvaraprojektist

Hepsor juhatuse liikme Henri Laksi sõnul toimus tehing vastavalt kokkuleppele ning optsiooni realiseerumisega oli kontsern juba varasemates avalikustatud prognoosides arvestanud. 2021. aasta kolmandas kvartalis alustati Riias Gregora 2a kahe kortermaja ehitust, milles on kokku 116 korterit. 31. detsember 2021. aasta seisuga oli 20 korterile sõlmitud võlaõigusleping. Projekti eeldatav valmimine on 2023. aastal, informeeriti investoreid börsiteates.

Täna enne turgude avamist on Hepsori(HPR1T) aktsia hind 13,74 eurot.

Hepsor on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis. Kümne tegutsemisaasta jooksul on nad loonud üle 1300 kodu ja 15 000 m2 äripinna. Olles esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 26 arendusprojekti kogupindalaga 186 000 m2.