Spikker: kuidas aastaga Tallinna börsil 1000 eurost 14 miljonit teha*

Tuhande euro eest on võimalik soetada endale tonn banaane, maja Kiviõlis või lennata kaks korda Islandile. Enam kui 14 miljoni euro eest võid aga juba endale soetada luksusliku villa Monaco külje all, Bugatti kõige kallima automudeli, La Voiture Noir või kulutada iga kuu 10 000 eurot ning elada sedasi 100 aastat. Kõigest ühe perfektse aastaga on võimalik teha esimesest summast teine, seda muidugi ühe väga suure agaga.