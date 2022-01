VIDEO | Helir-Valdor Seeder valitsusliikmete kemplusest: toimub mingisugune kirbutsirkus

Erakonna juht Helir-Valdor Seeder sõnas, et õhus on ka valitsuse võimalik umbusaldamine. Ta märkis, et valitsus on otsustusvõimetu juba nädalate kaupa.

Seeder lisas, et koalitsioonipartnerid ei võta tõsiselt isegi ettepanekuid, mis tulevad oma partei seest. Ta viitas, et Kaja Kallas ei toetanud Kristen Michali ideed maksta peredele ja pensionäridele ühekordne toetus. Seederi teada ei toetata Keskerakonna sees varasemalt Taavi Aasa ja Jüri Ratase poolt välja käidud mõtet energiavaldkonna käibemaksu alandada. "See on mingisugune kirbutsirkus, mis toimub," lausus ta ja arvas, et käib rohkem etendus avalikkusele.