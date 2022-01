Prantsuse hotellihiid avab Ülemistel hotelli

Accori ja Palmgrupp OÜ avavad esimese By Mercure'i kaubamärgi hotelli Eestis. Lennart Meri Tallinna lennujaama kõrval asuv olemasolev Ülemiste Hotell nimetatakse ümber ja see liitub Accori võrgustikuga.

Hotell by Mercure avab uksed esimestele külastajatele pärast renoveerimist sel kevadel. Accori võrgustikuga liitumisega kaasnevad kõik kaubamärgi rahvusvaheliste teenindus- ja kvaliteedistandardite eelised, sealhulgas võimalus liituda üleilmse püsikliendiprogrammiga Accor Live Limitless (ALL).

5-korruselises hotellis on 132 moodsat tuba ning sviiti, konverentsiala kolme koosolekusaaliga ning jõusaal ja saun. Lisaks on hotellis restoran ja katusebaar äriklassi lounge'iga. Hotellis on 78 parkimiskohta autodele ja neli kohta bussidele.

„Meil on hea meel suurendada oma kohalolu Tallinnas ja tuua piirkonda uus kaubamärk. Ma olen veendunud, et by Mercure hotellist saab tänu selle moodsale disainile, asukohale ja kvaliteetsele teenindusele suurepärane lisa Eesti turule," rääkis Accori Ida-Euroopa piirkonna arenduse tegevjuht Katarzyna Sławińska, „By Mercure'i kaubamärk kutsub Mercure'i ketiga liituma kvaliteetseid, keskmise suuruse ja hinnaklassiga hotelle, pakkudes kinnisvaraomanikele üleilmse kaubamärgi vahetuid hüvesid ning aega ja paindlikkust, et saavutada järk-järgult Mercure'i kaubamärgi hotelli täisstaatus."