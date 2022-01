Elektrilevi ehitas 2021. aastal 1000 kilomeetrit ilmastikukindlat elektrivõrku

Ilmastikukindla võrgu maht Elektrilevi kogu jaotusvõrgus on 2021. aasta lõpu seisuga 72%, 10 aastat tagasi oli see 43%. Madalpingevõrgus on ilmastikukindlus suurenenud kümne aastaga veel rohkem - 54% (2011.a.) pealt 93%-ni (2021.a.). Seega on rikete arv võrgus vähenenud ligi kolm korda (28709 rikkelt 11 998 rikkeni). Ilmastikukindlas võrgus olevatest klientidest 89% kogesid eelmisel aastal kas ainult üht või mitte ühtegi riket.