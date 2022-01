Bolt teatas teisipäeval, et kaasas investeeringutena 628 miljonit eurot, mistõttu kerkis firma turuväärtus 7,4 miljardi euroni. Foto: Rauno Volmar

Tehnoloogiafirma Bolti kiire kasvu juures on Eesti investorite näpud hakanud sügelema, millal võiksid jaeinvestorid ka saada panustada kohaliku miljardifirma eduloo jätkule. Lähemalt süvenedes selgub, et tegelikult on Londoni börsi kaudu see kaudselt juba võimalik.