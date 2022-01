VIDEO | Taavi Aas: inimeste elektri- ja gaasiarvete osaline kinnimaksmine pole valitsuse laualt maas

Kõrged arved on inimeste jaoks sel talvehooajal karm reaalsus. Keskerakond pakkus vahepeal välja sellegi, et ajutiselt võiks maksta kinni poole elektri- ja gaasiarvetest.

On see nüüdseks valitsuse laualt maas? "Ma arvan, et pole laualt maas. Kindlasti uuel nädalal tuleme teema juurde tagasi," rõhutas Aas.

Sõnavõttudest on paistnud, et Reformierakond ei võta sääraseid ettepanekuid väga tõsiselt. Aas sõnas, et varemgi on olnud hetki, kui Keskerakond ja Reformierakond pole ühel meelel. "Oleme ühest kriisist teise liikunud: tervisekriis, energeetikakriis ja julgeolekukriis," näitlikustas ta. Aasa sõnutsi on varemgi juhtunud, et kriise hinnatakse erinevalt, aga siis jõutakse kokkuleppele.