Ärilehega enda suurenenud kommunaalarvet jaganud Kristjan imestab, et palju on küll räägitud elektri, kütuse ja toidukaupade hinnatõusust, kuid alles kommunaalide arvet nähes tabas teda šokk. Kui novembris tuli tal maksta kütte eest 64 eurot, siis detsembris oli see juba 176 eurot. Veebruaris suureneb arve aga veelgi.