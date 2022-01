Kas tulevikus saab rohkem logeleda? Menetlusse võeti pühade ja tähtpäevade seaduseelnõu

Eelnõu näeb ette anda iganädalasele puhkepäevale sattuva rahvuspüha või riigipüha eest lisapuhkepäev järgmisel tööpäeval. Lisapuhkepäeva ei anta riigipüha eest, mis on alati pühapäeval: ülestõusmispühade 1. püha ja nelipühade 1. püha ei kompenseerita vaba päevaga järgneval tööpäeval.

Seletuskirjas märgitakse, et riigipühi, millega kaasneb vaba päev, on Eestis 10, Euroopa Liidu riikides keskmiselt aga 12. Naaberriikidest Soomes on 13 liikuvat püha ja Lätis 12 liikuvat püha. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.