Rootsi kompenseerib elektri hinnast maksimaalselt 586 eurot kolme kuu kohta. Ise seda taotlema ei pea

Majapidamistele kompenseeritakse kõrged elektrihinnad detsembri, jaanuari ja veebruari eest. Kõige rohkem võidakse ühele majapidamisele kompenseerida 2000 krooni kuus ehk kolme kuu peale kokku 6000 krooni (586 eurot), vahendab SVT Nyheter.

„Elektri hinnad, mida me oleme näinud sügisel ja talvel, on olnud kaugelt liiga kõrged. Me ei tohiks olla sellistel tasemetel,” ütles Farmanbar.

Elektri hinna kompenseerimine läheb Rootsi riigile hinnanguliselt maksma kuus miljardit krooni (586 miljonit eurot), aga teiselt poolt kasseerib riik ülikõrge elektrihinna pealt sisse umbes sama palju käibemaksu, kui mitte rohkem.

Rahandusminister Damberg leiab, et on väga ebatavaline, et riik kompenseerib majapidamistele hinnakõikumisi turul.

„See on erakordne meede erakordses olukorras,” ütles Damberg.

Elektrihinna kompenseerimine puudutab hinnanguliselt 1,8 miljonit majapidamist üle Rootsi. See on peamiselt mõeldud elektriküttega eramajadele, aga peaks põhinema elektritarbimisel, mitte eluaseme tüübil. Raha võivad seega saada ka korterite elanikud.

Toetus on mõeldud astmelisena nii, et mida rohkem elektrit tarbitakse, seda rohkem raha saab. Kompensatsioon põhineb majapidamise kuisel elektritarbimisel. Majapidamised, mis tarbivad üle 2000 kilovatttunni kuus võivad saada kolme kuu peale kokku maksimaalse summa 6000 krooni, öeldakse valitsuse pressiteates. Mingit alampiiri määratud ei ole.

Pole selge, kuidas toetus välja makstakse, aga isikud, kellel sellele õigus on, ei pea seda ise taotlema.

Siiski kulub vähemalt paar kuud, kuni see ettepanek ära vormistatakse. Energiaministeeriumi teatel ei saa jaanuaris ega veebruaris veel mingit raha kätte.

„Me läheme nüüd elektrivõrguettevõtete juurde, et tagada, et toetus makstakse välja nendele, keda see puudutab. See on keeruline ettevõtmine,” ütles Farmanbar.

Lisaks elektrivõrguettevõtetele tuleb toetuse maksmine välja kujundada dialoogis ametkondade ja parlamendiga.