Maxima külmutab pikemaks ajaks enam kui saja igapäevase toote hinnad

„Maxima on oma soodsaima ostukorvi ja kvaliteetsete kaupadega pakkunud tugevat konkurentsi kõikidele turul olijatele juba aastakümneid," rääkis Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas. Kui kaks aastat tagasi käivitas ettevõte sel eesmärgil ka spetsiaalse hinnaprogrammi „Odav Maxima hind", siis tänase hinnasurve tingimustes on Eesti üks suuremaid jaekette astunud sammu edasi.

„Paljud tarnijad andsid enne aastalõppu teada hindade tõusust, kuna viimasel aastal on kasvanud erinevad sisendhinnad alates elektri- ja kütusehindadest toorainehindadeni välja ning sel on olnud tugev mõju nende tegevusele," märkis Volkas. Tema sõnul käivadki ettevõttel praegu paljude kohalike tootjatega läbirääkimised, et tagada võimalikult suur hulk nende sortimendist ka edaspidi Maxima lettidel.

„Samal ajal teeme kõik endast oleneva, et hoida võimalikult paljude toodete lõpphindasid võimalikult pikalt madalana, sest me peame arvestama ka sellega, mida tarbija meilt ootab - see on turu odavaim igapäevane ostukorv. Hinnasurvele vaatamata tahame seda lubadust täita selgi aastal," sõnas Maxima Eesti tegevjuht.

Nii on ettevõte sellest nädalast otsustanud fikseerida pikemaks ajaks enam kui saja igapäevase toote odava hinnad. Osade toodete puhul on hindu senisest veelgi alandatud, allahindlusprotsent võib küündida kuni 39%ni. Peaasjalikult on tegu igapäevaste toiduainetega. Selleks, et tarbijad leiaks need tooted Maxima kauplustest kergesti üles, on nad märgistatud spetsiaalse „Püsivalt odav" hinnasildiga.