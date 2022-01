Selgus majas: alates sellest päevast saab Tallinnas energiahinna hüvitist taotleda

Tallinn on avanud energiatoetuse infotoe telefoni 600 6300. Numbrilt saavad energiatoetuse kohta nõu küsida nii linlased kui ka korteriühistud. Energiatoetuse telefon on avatud esmaspäeviti kell 8.15-17.45, teisipäevast neljapäevani kell 8.15-16.45 ja reedeti kell 8.15-15.45.

Toetust hakkab maksma selle linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond, kelle territooriumil inimene rahvastikuregistri andmetel elab. Toetust saab taotleda maksimaalselt viie kuu eest korraga, nii et liigse asjaajamise vältimiseks on võimalik taotleda hüvitist mitme kuu kulude kompenseerimiseks korraga, juhul kui see taotlejale jõukohane on. Toetust saab taotleda möödunud aasta septembrist kuni tänavu märtsini tehtud ja tehtavate kulutuste osaliseks kompenseerimiseks. Septembri energiakulude hüvitamiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt veebruaris. Märtsis saab taotleda hüvitist kulude katmiseks, mis on tehtud alates oktoobrist.