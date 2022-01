Prognoos: energiahindade kasvu valguses on kinnisvarahindade tõus läbi

Pindi Kinnisvara hindamisteenuse juht Andres Teder ütles, et energiahinnad mõjutavad tugevalt ka kõikide muude toodete ja teenuste hindu ning on paratamatu, et automaatselt palgakasv kiirele hinnatõusule järgi ei jõua.

„Energiahinnatõus kandub igasse valdkonda, sealhulgas ka kinnisvarasektorisse ja sunnib mitme vara omamise perspektiivi tõsiselt uuesti vaagima. Kui seni hoidsid paljud varaomanikud teist või kolmandat korterit nn tagataskus, et seni väldanud hinnatõusust maksimaalset võtta, siis nüüd on oodata turule üha rohkem pakkumisi. Mitme elamispinna majandamine on muutunud märksa kallimaks ja ka oodatud edasisest hinnatõusust tulenevat lisatulu pole põhjust enam loota. Energiahindade tõusuga langeb ka üürikorterite niigi madal tootlus, mis paneb üürivarade omanikud ebamugavamasse olukorda ja tekitab soovi positsioonist väljuda," selgitas Teder.

Teder ütles, et ilmselt elukondliku kinnisvara hinnad siiski langema ei hakka. „Praegu on pakkumise ja nõudluse tasakaal paigast ära, sest pakkumisi on liiga vähe. Uute objektide lisandumisel ning paratamatult osade ostjate ära langemise tõttu saavutatakse pigem tasakaal ning hinnad võivad jääda pikaks ajaks tasemele, kus nad täna on," lisas Teder.