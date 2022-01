Swedbanki pensionifondid kasvatasid kogujate raha ligi 300 miljonit eurot

Swedbanki fondide puhul oleks selle edukustasu suurus olnud üle 22 miljoni euro. Swedbank on otsustanud, et edukustasu ei võta ja sarnaselt varasematele aastatele jäi see summa fondidesse ehk Swedbankis pensioniks kogujatele.

„2019. aastal jõustunud investeerimisfondide seaduse muudatus lubab fondivalitsejal heade investeerimistulemuste korral võtta ka edukustasu. Swedbanki jaoks on oluline aidata oma klientidel tulevikku kindlustada nii säästmise, investeerimise kui ka pensioniks kogumisega. Soovime pakkuda klientidele tuge võimalikult soodsate tasudega, aga ka edukustasust loobumisega, et klientidele jääks tootlusena üha rohkem raha alles. Meie soov on hoida pensionifondide tasud kõige madalamad ja peidetud tasudeta," sõnas Swedbank Investeerimisfondid AS juht Age Petter.