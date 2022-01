Tesla Cybertrucki tootmine lükkus taas edasi

Algselt pidi Cybertrucki tootmine algama 2021. aasta lõpus, kuid see tähtaeg on aegamisi edasi lükkunud. Reutersi allika sõnul peitub põhjus selles, et Tesla plaanib muuta auto lisavarustust, et üha karmimas konkurentsis läbi lüüa.

Sarnaselt Teslale on oma pikapiga välja tulnud nii autotööstuses vana tegija Ford kui ka uus tulija Rivian. Ford F-150 Lightning tootmine hakkab pihta selle aasta kevadel ning aastane tootmismaht peaks ulatuma 150 000ni. Nii Cybertrucki kui Ford F-150 baashinnaks on 39 900 dollarit. Tesla pikapi sõiduulatus on sõltuvalt mudelist 400 kuni 800 kilomeetrit, Fordil 370 kuni 500 kilomeetrit.

Tesla juht Elon Musk on varem öelnud, et annab toodete arengu kohta täpsema ülevaate 26. jaanuaril pärast neljanda kvartali tulemuste teatamist. "See aasta on olnud täielik tarneprobleemide õudusunenägu ja see pole veel otsas!" säutsus Musk novembris, kui talt uuriti Cybertrucki kohta.

Tesla plaanib Cybertrucke toota oma Texase gigatehases. Tesla aktsia hind langes eile 6,75%, 1031,6 dollarini.