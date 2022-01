Tööstuste erialaliidud: energiahindade kompensatsioonid võiksid reaalselt aidata tööstusettevõtteid

Toidusektor on väga otseselt tarbijate ostujõuga seotud. Juba 2020. aastal moodustasid Eesti toiduainete hinnad 96% EL keskmisest, meie sissetulekud paraku mitte. Viimase aja tarbimisuuringutes on juba välja tulnud, et lisaks tervisemuredele teeb inimestele muret majanduslik toimetulek. Aga need uuringud on tehtud enne eelmise aasta sügist, kus kõrgetest ja ülikõrgetest energiahindadest ei teadnud me veel midagi. Samuti on meil teada, et Eesti perede sissetulekutest moodustasid juba 2020. aastal esmavajadused toidule ja jookidele, transpordile ja eluasemele ca 48 %, samal ajal EL keskmine on 28%. Kindlasti on see osakaal tänaseks oluliselt tõusnud, mis tähendab seda, et see mõjutab tarbijate ostuvõimet ja inimesed hakkavad valima, mida ostavad ja milliseid teenuseid üldse endile lubada saavad. Selline olukord on meile väga murettekitav, sest ka toiduainete hinnad tõusevad ja tootjatest sõltumatult, kuna kõik tootmissisendid on olulisel määral kallinenud.