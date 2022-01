Helmese arendusjuht Meelis Lang Foto: erakogu

Tehnoloogiasektoris töötavad valdavalt inimesed, kes on kasvule suunatud mõtlemisega ehk soovivad pidevalt edasi areneda ja juurde õppida, kuigi minu meelest on iga tööandja kohustus oma töötajaid nende kasvuteel võimalikult hästi toetada. Mida kompetentsemad on töötajad, seda rikkam ja edukam on organisatsioon.