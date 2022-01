Pilt on illustreeriv. Foto: Ardo Kaljuvee

AMTELi juht Arno Sillat rääkis Delfi Ärilehele, et Eestis on siiani levinud pettused, kus teistest riikidest tuuakse avariilisi autosid meile. Me oleme väga tihti autode lõppjaamaks.