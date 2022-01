Domeenide vargus on kuum teema. Kratile ei maksa raha üle kanda, saab ka lihtsamalt

Jürgens kirjeldab, et viimasel kuul on nad näinud kordumas kahjulikku mustrit, mis põhjustab uute firmade asutajaile tarbetuid kulusid ja stressi. Nimelt lõpeb ilmselt paljudele neist ettevõtte registreerimine e-äriregistris oma võimaliku interneti-identiteedi kaotamisega. „Kutsume üles ettevaatlikkusele ja anname nõu, kuidas lihtsa võttega oma firmale kohalduv oht neutraliseerida," kirjutab Jürgens.

Ta jätkab: „Nimelt põhjustab paljudele alustavatele ettevõtjatele peavalu asjaolu, et nutikad sahkermannid on leidnud endale tee Eestis värskelt asutatud äriühingute andmete juurde ja asunud nende ärinimedega .EE domeeninimesid hõivama, et neid siis ettevõtjatele endile suure vaheltkasuga hiljem edasi müüa." Loost jäi lahendusena kõlama see, et tuleb juba varakult domeen enda kui eraisiku nimele registreerida, siis ei jõua hõlptulu teenida lootvad „ärimehed" sinu eest domeene ära näpata. Loe seda lugu täismahus siit.

Advokaadibüroos TGS Baltic intellektuaalomandi vaidlustega tegelev vandeadvokaat Silvia Urgas selgitab, et ka olukorras, kus kratt on ettevõtte domeeninime juba hõivanud, ei tasu domeeni kättesaamiseks pahalasele kergekäeliselt maksta. Nimelt on võimalik nõuda domeeninime üleandmist Domeenivaidluste Komisjonile vaidlustusavaldust esitades.

„Vaidlustuses saab tugineda varasemale ärinimele või kaubamärgile, või sellele, et domeeninime registreerinud isikul puudub tegelik huvi domeeninime vastu ning ta on domeeni registreerinud pahauskselt. Sageli väljaspool Eestit pesitsev domeenikratt ei pruugi vaidlustusavaldusele vastatagi, millisel juhul kulgeb menetlus kiirelt ning domeen on reeglina võimalik paari kuuga õigetesse kätesse üle anda. Arvestama peab küll alates 690 eurost algava lõivu maksmisega, kuid vähemalt ei lähe sentigi sellest domeenikrati pahauskse äri toetuseks," toob Urgas välja.