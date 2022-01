Gediminas Blažys ja Ivar Krustok Foto: Delfi

Google on lubanud loobuda 2023. aastal Chrome'i brauseris kolmanda osapoole küpsistest, mida kasutatakse veebis reklaamide sihtimiseks ja mõõtmiseks. Asjatundjate hinnangul tähendab see, et digireklaamide seadistamine muutub varasemast keerulisemaks ning kasvab nõudlus digiagentuuride teenuse järele.