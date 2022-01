Röögatute arvete musternäide: riigikogu kantselei detsembri elektri- ja küttekulu on kokku ligi 90 000 eurot

Toompea lossikompleksi detsembri elektriarve on 47 335 eurot, aasta varem detsembris oli antud kulu 17 034 eurot. Mullu novembris oli arve 21 299 eurot, aasta varem 12 699.

Küttearve detsembri eest on 42 413 eurot, aasta varem 20 658 eurot. Novembris aga 17 460 eurot, 2020. aasta novembris 14 805 eurot.

Ainuüksi detsembri eest on seega kütte- ja elektriarved kokku 89 748 eurot. 2020. aasta jõulukuul oli antud kulu kokku 37 692 eurot ehk üle 50 000 euro vähem.

Riigikogu pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk selgitas, et nad on osalised Riigi Kinnisvara ASi poolt korraldatud elektrienergia ostmise riigihankes ehk otse neil endil ühegi elektrimüüjaga lepingut ei ole. "Kütte osas on meie lepingupartner Utilitas," lisas ta.