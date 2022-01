Coop Panga statistika näitab: kodulaenu saab kõikjal üle Eesti

Kui tulud ja kulud on tasakaalus, saab kodulaenu võtta ka inimene, kelle palk jääb alla Eesti keskmise, kinnitab Coop Panga erakliendi kinnisvarafinantseerimise äriliini juht Karin Ossipova.

Eesti Päevalehe artiklist „Levinumate ametite pidajad kodulaenu ei saa" võib jääda ekslik mulje, et alla keskmist kuupalka teeniv inimene Eestis kodulaenu ei saa ning maapiirkondadesse kodulaenu ei anta.

Kui vaadata ainult kodulaenude kogusummat, võib tõesti tunduda, et laenu saavad peamiselt tõmbekeskuste elanikud: 61% Coop Panga tänavu väljastatud kodulaenude kogumahust läks Tallinnasse ja Harjumaale, 16% Tartusse ja Tartumaale ning 6,5% Pärnusse ja Pärnumaale. Ida-Virumaale läks kodulaenude kogumahust 4% ja Viljandimaale 3%.

Kuna kinnisvara hind on piirkonniti väga erinev, tuleb kodulaenuturust adekvaatse ülevaate saamiseks vaadelda lisaks laenude kogusummale ka väljastatud laenude arvu. Coop Panga statistika näitab, et laenulepingud jagunevad üle Eesti ühtlasemalt. Tänavu sõlmitud kodulaenulepingutest 48% läks Harjumaa, 14% Tartumaa, 8,5% Ida-Virumaa, 7% Pärnumaa ja 4% Viljandimaa kodude ostmiseks. Piirkonna keskmine kodulaenu summa sõltub nii kinnisvara hinnast kui ka palgatasemest. Kui Ida-Virumaal oli tänavu välja antud kodulaenu summa keskmiselt 32 000 eurot, siis Tallinnas ja Harjumaal oli see pea kolm korda suurem - 92 000 eurot. Seega, laenuga saab finantseerida kodu ostu kõikjal üle Eesti, aga kinnisvara hind ja laenusummad on erinevad.

Ekslik on arvata, et kodulaenu saavad ainult kõrgepalgalised. Statistikaameti andmete järgi on Eesti keskmine brutopalk 1553 eurot ehk ligikaudu 1260 eurot kätte. Coop Pank on sel aastal kõige rohkem ehk 43% laenudest väljastanud just Eesti keskmist palka teenivatele inimestele, kelle neto sissetulek jäi 1000-1500 euro vahele. Kolmandik laenulepinguid sõlmiti koos kaastaotlejaga ning keskmine netosissetulek taotleja kohta oli 1700 eurot. Viiendik laene läks inimestele, kelle neto sissetulek jäi alla 1000 euro.