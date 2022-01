Koroonatõendite kontrollimine hakkab toimuma läbi kaardimakseterminali

Foto on illustreeriv Foto: Andres Putting

SEB on lisanud terminalide valikusse uue juhtmevaba järgmise põlvkonna makseterminali, millel on ka skänner. Ettevõtetel on nüüdsest veelgi lihtsam kontrollida COVID-19 digisertifikaate makseterminaliga, millel on COVID-tõendi skaneerimise funktsionaalsus.