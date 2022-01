Ära istu külmas toas: keskküttega korteris kütte maha keeramine ei pruugi vähendada kommunaalide arvet

Utilitase turundus- ja kommunikatsioonijuht Olga Petrova sõnul on teadlik soojuse tarbimine ja selle tubade põhiselt reguleerimine väga hea, kuid kortermajas on kütte puhul tegu ühise küttesüsteemiga ning ühe korteri elanike arve suurus sõltub ka maja teiste korterelanike tarbimisharjumustest.

Petrova selgitas, et soojust mõõdetakse soojusarvestiga maja soojussõlmes, kust see suundub elanike radiaatoritesse ja sooja vee kraanidesse. “Kui mõni korter pöörab säästlikule tarbimisele vähem tähelepanu või hoopis raiskab, hoides näiteks aknaid lahti, mõjutab see kogu maja soojuse kulu, mille kuu kogus jaotatakse kõikide korterite vahel majas valitud metoodika järgi,” lisas Petrova.