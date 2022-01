ERISAADE | Energiahindade toetusmeede on korteriühistutele paras peavalu

Ta rääkis erisaates, et arveid täiesti ümber teha pole vaja, küll aga peaks elanikele andma lisadokumendi, kus selgelt näha teatud hinnanäitajad. Mardi selgitab, mis täpsemalt tegema peab ja kuidas see raamatupidamise ühistute jaoks keerukamaks muudab.

Loomulikult paneb praegune olukord inimesi veelgi enam mõtlema energiasäästlikkuse peale. Korteriühistutele on ka eri renoveerimistoetusi. Selgub, et nende osas on alati pikk järjekord.