Viimasel ajal on energiahinnad kasvanud väga kiiresti. Hinnatõus mõjutab paljusid sektoreid. Toidutööstuses on elekter väga oluline ning ka suur kuluallikas. Sisendhindade tõus tingib toidukaupade hinnatõusu poodides. Toidutööstused on pöördunud ka valitsuse poole leevendusmeetmete leidmiseks.

Lisaks energiahindadele kummitavad neid aga teisedki, kohati isegi suuremad probleemid.