Turismivaldkonna liitude ühispöördumine valitsusele: meie ettevõtted on endiselt kriisiolukorras

Avaldame pöördumise täismahus.

Hea peaminister Kaja Kallas;

Head ministrid Tanel Kiik, Keit Pentus-Rosimannus, Taavi Aas, Andres Sutt, Tiit Terik, Liina Kersna;

Hea Riigikogu esimees Jüri Ratas;

Pöördume teie poole nüüd juba meeleheites.

Kuigi Eesti majandusel läheb hästi, on meie ettevõtted endiselt kriisiolukorras. Turism ei ole taastunud, kohalik turg ei kata kogu meie valdkonna mahte ja piirangute tõttu on ka see vähendatud. Vaktsineerimispassi kehtivuse lühendamine ning tõhustustooside vähene kasutamine halvendab olukorda veelgi. Te näete sektori kaotusi käivete osas, kuid seal ei kajastu kaotuste kogumaht – kulud on tekitanud samas mahus kahjusid teiselt poolt juurde juba kuid.

Kogu Eesti kannatab inflatsiooni, palgakulude kiire kasvu ja sisendhindade tõusu all. Ostujõud on suurenenud ja teised sektorid saavad kulubaasi tõusu mingi piirini leevendada müügihindade tõstmise ja mahtude kasvatamisega. Meil seda võimalust ei ole.

Tänased energia-, gaasi- ja küttekulud on probleem kogu Eestile. Mitte ainult väiksema sissetulekuga peredele ja pensionäridele, mitte ainult riigiettevõtetele. Meie sektori paljudele ettevõtetele on see kui surmahoop. Kui piirangud ja pandeemia pole suutnud veel murda, siis ehk see?

Me oleme korduvalt pöördunud palvega leida võimalus piirangutest tulenevate käibekaotuste osaliseks kompenseerimiseks läbi palgakulude osalise vähendamise; palunud pikendada võimalust ajatada tööjõumaksud; palunud abi püsikuludega hakkama saamiseks. Me oleme palunud kaaluda piirangutest loobumist, et ettevõtetel oleks võimalus ise oma kulude katteks tulu teenida. Meie palved on jäänud vastusteta. Kas ettevõtted, kes on aastaid ja aastakümneid maksnud riigile makse ja teinud tööd, et Eesti mainet tõsta ning siin külalisi väärikalt vastu võtta, ei ole riigile niigivõrd olulised, et mõned kuud nende toimetulekut toetada, et nad juba peatselt saaksid oma hea tööga jätkata?