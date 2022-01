Aastas on võimalik säästa kohvijoomiselt 100 eurot

Teeme Ära sihtasutuse juhi Kadi Kenki sõnul ostetakse Eestis hinnanguliselt iga päev 120 000 kuumajoogitopsi, mis teeb aastas peale kokku ligi 44 miljonit sellist ühekordset pakendit. „Seest kilega kaetud papptopse on sisuliselt võimatu ümbertöödelda ja need põletatakse prügijaamades lihtsalt ära,” ütles Kenk ja lisas, et seega ühekordse topsi ostja maksab iroonilisel kombel osa kütte eest kaks korda.