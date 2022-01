Prantsusmaa valitsus tegi otsuse enda "Eesti Energia" osas ja see võib olla hukatuslik

Valitsus sunnib Electricite de France SA müüma energiat oluliselt soodsamalt, kui on tootmise hind. See tähendab kokku 9 miljardit eurot lisakulu. See samm kaitseb majapidamisi ja väikseid ärisid hinnatõusu eest. Lisaks on see kasuks ka majandusele ning president Emmanuel Macroni mainele. Samal ajal on ohus riigi enda energiapoliitka selgroog. Tegemist on tuumajaamaga, mis on andnud energiat nii kodumaale kui ka ekspordiks. Prantsusmaa valitsus otsustas, et nad peavad „kaitsma tarbijaid ning seda ühe ettevõtte elu hinnaga," ütles analüütik Xavier Regnard Bloombergile.

Samal ajal on ettevõtte seis ajaloo nõrgim. Selle reaktorid on olnud rivist väljas, sest neid on vaja pidevalt hooldada. Tegu on vana tuumajaamaga. See on ka üks põhjus, miks energiahinnad on viimasel ajal tõusnud.

Ettevõte pidi ka subsideerima uute ja kallite reaktorite ning taastuvenergia lahenduste loomist, mis peaks Prantsusmaad lähimate kümnendite jooksul muutma CO2 vabaks. Rajama sooviti hakata nii tuuleparke kui päikesejaamu.

Ettevõtte väikeaktsionärid ruttasid kiiresti müüma ning firma aktsia hind kukkus reedel 25%. Enne rahandusminister Bruno Le Maire teadaannet neljapäeval oli valitsus püüdnud energiafirmat aidata, kuid edutult. Euroopa Liidust ei saadud ka luba tõsta reguleeritud hindu, millega firma müüb energiat hulgi oma konkurentidele. See tähendab, et suurfirma saab 7,7 miljardi euro suuruse löögi juba sealt.

Ettevõte peaks nüüd taas raha kaasama, aga eksperdid ei soovita aktsiaid osta. Macron on raskes seisus, sest energiahindade langust ei oodata niipea ning aprillis seisab ta taas silmitsi valimistega.

Riigi keskmised tunnihinnad Nord Pooli börsil jäävad viimasel ajal üle 200 euro. See on kõrgem kui Eestis on olnud.