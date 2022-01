GRAAFIK | Kust tuleb meie ja lähiriikide elekter? Eesti ei saa siin paraku uhkust tunda

Täna jõuab Eestisse Soome poolt igal tunnil 1016 megavatti elektrit. See on absoluutne maksimum, mida kaks Estlinki läbi suudavad lasta. Nord Pooli järgi on meie päeva keskmine hind veidi üle 100 euro MWh eest, Soomes 18,36 MWh. Eesti hinna toob alla Soomest tulev odavam elekter, aga peame selleks, et tarbimist katta, tarbima ka kallimat omatoodangut. Seejuures liigub odavat Soomest tulevat elektrit ka Lätti. Me ise saadame homme Läti suunas 567,2 kuni 686,6 megavatti elektrit, vastu ei saa midagi.

Kust see meie kallim elekter siis tuleb? Ei ole saladus, et me oleme põlevkivirahvas. Selle osakaal meie koguvõimekuses on küll ajas veidi vähenenud, aga see on siiski enam kui pool kõigest, mis meil pakkuda on. Päikeseenergias oleme ka aina tugevamad, aga peame edasi liikuma. Samamoodi tuuleparkidega. Meretuuleparke meil veel ju polegi.

Võiks arvata, et talvel pole meil päikeseenergiaga midagi peale hakata ja tuul jälle annab meile kenasti energiat. Tänane näitab hoopis muud - päike peaks meile andma oluliselt rohkem kui tuul.

Eeskujulik Soome

Soomlaste poole vaadates ei saa aga üle ega ümber ka tuumaenergiast, kuid nende portfell on meeldivalt lai. Põhjanaabritelt on meil palju õppida. Koguni neli erinevat varianti on neil tugevalt esindatud. Lisaks tuumaenergiale ka tuul, hüdroenergia ning biomass. Jah, ka neil leidub fossiilset elektrit ning tuhandete megavattide eest, aga üldine pilt on kadestamisväärselt kirju.

Mis aga toimub Lätis ja Leedus? Läti põlevkivi on hüdroelekter ja oluline on ka maagaas. Kahel vaalal neil elektritootmine peamiselt seisabki. Portfell on neil võrreldes Eestigagi ahtake. Leedus peaks olema suur maagaasil põhineva elektri tootmise võimekus, aga vähemalt eile oli seal tootmise seis null. Nii domineerib seal hetkel tuul ja sekka ka hüdro, aga seis neilgi omatoodanguga hapu. Suvel tootis Leedu veel sadades megavattides gaasil baseeruvat elektrit, kuid enam ei mängi välja.