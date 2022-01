Leedu rahandusminister pakub üleüldist kinnisvaramaksu

Skaiste sõnul esitatakse ettepanek parlamendile kevadistungjärgul. "Sel juhul maksab rohkem inimesi makse, aga maks ise on sümboolne, nagu see on praegu maamaksuga, mida maksavad sajad tuhanded inimesed, aga maks ise on sümboolne, ütleme, et 10 kuni 12 eurot aastas, rahandusele see tõsist mõju ei avalda,» rääkis minister. Kogutud vahendid laekuksid valdade eelarvesse, vallad saaksid tõsta maksu ning pakkuda mõnele rühmale soodustusi.