Riigi rahaline seis. Helikopterilt toetuste külvamiseks pole raha

Detsembri lõpus võttis valitsus vastu kodutarbijatele energiahinna tõusu leevendamise meetme, mida on palju kritiseeritud. Esiteks on seda keeruline taotleda ja teiseks, meede justkui karistaks keskklassi, kes teenivad seatud mediaanpalga piirist rohkem. Keskerakond tuli seejärel lagedale plaaniga kompenseerida kõigile kodudele pool elektri hinnast. Seda hakati pidama helikopterilt raha külvamiseks. Peaminister Kaja Kallas kritiseeris plaani teravalt.

Et aru saada, milline on üldse n-ö mänguväljak, millel valitsus tegutseb, peaks mõistma, kust nad raha ammutavad. Selge on, et riigi rahakott on oluliselt keerukama ülesehitusega kui inimeste endi omad.