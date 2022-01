Kristjan Rahu firma ostis Läti saeveski

Osaluse omandamise eesmärk on eelkõige tagada haavapuidu tarnekindlus Thermory Reola tehasele, mis toodab saunamaterjali. „Nõudlus saunamaterjali järgi on kasvavas trendis ning toorme kättesaadavus ja tarnekindluse stabiilsus on nõudluse tagamiseks oluline. Liigume tarneahelas ühtaegu nii toorainele kui ka kliendile lähemale, mis aitab ettevõtte efektiivsust suurendada," ütleb Thermory tegevjuht Simmo Soomets.

VMS Timber jätkab asutaja Matiss Kuba juhtimise all. „Minu eesmärk ettevõtet asutades oli puitu töödelda efektiivsel ja keskkonda säästval viisil. Thermoryl on samad väärtused ja mul on hea meel, et edaspidi saame seda teed ühiselt käia. Koostöös saame pakkuda suuremat efektiivsust ja kiiremat arengut," ütleb VMS Timberi tegevjuht Matiss Kuba.