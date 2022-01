Saaremaa Laevakompanii kriminaalasi jõudis kohtusse

Süüdistuse järgi viidi SLK-st 2016. aasta alguses välja esmalt neli miljonit eurot kui SLK omandas AS Holostov Kinnisvarahalduse aktsiad, mille eest maksis enam kui viis miljonit eurot, kuid mille õiglane hind oli ligikaudu üks miljon.

Sama aasta suvel asutas SLK neli uut osaühingut, kellele võõrandas enda omandis olnud neli parvlaeva, misjärel müüdi need neli osaühingut täies ulatuses AS Holostov Kinnisvarahalduse kontrolli all olevale ettevõttele. Süüdistuse järgi ei olnud need tehingud SLK-le majanduslikult otstarbekad ega vajalikud ning kahjustasid taaskord SLK varalist seisundit.

Järgnevalt heidetakse süüdistuses ette seda, et 2018. aasta alguses korraldas Vjatšeslav Leedo uue ning tema kontrolli all oleva osaühingu loomise, mille kasuks panditi SLK omanduses olevad AS Holostovi Kinnisvarahalduse aktsiad. Seejuures anti loodud osaühingule õigus panditud aktsiad ka võõrandada. Aktsiate selliselt pantimine ei ole süüdistuse kohaselt SLK huvides ning selle eesmärgiks oli süüdistuse kohaselt raskendada SLK pankroti korral võlausaldajate nõuete tagamist.

Viimaseks on süüdistus esitatud selles, et Vjatšeslav Leedo heakskiidul võltsiti 2018. aasta kevadel 2006. aasta kuupäevaga garantiikiri, mille kohaselt andis SLK AS-le Saare Finants (AS Holostov Kinnisvarahaldus on selle AS-i õigusjärglane) kohustuste täitmiseks OÜ Narva-Line ees garantii summas 300 miljoni krooni. Seejärel kasutas AS Holostovi Kinnisvarahaldus võltsitud garantiikirja, et esitada hagiavaldus SLK vastu, mille Maakohus rahuldas ning mõistis SLK-lt välja 18,9 miljonit eurot.