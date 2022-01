Eraldi ütles ta BFM TV-le, et see on viimane laine, millega kaasnevad niivõrd ulatuslikud piirangud. Ta lisas, et Paxlovid on "mängu muutja". Ravim on USA-s kasutamiseks heaks kiidetud.

Ravim pidi Eestisse jõudma jaanuaris, kuid ei ole ravimil ei ole veel Euroopa Liidus müügiluba saada õnnestunud.