Täna USA börsil kaubelda ei saa

Sel aastal ootab USA börse ees veel kaheksa kauplemispüha: 21. veebruaril on presidendi päev, mil tähistatakse George Washingtoni sünnipäeva, 15. aprillil paneb kauplemisele pausi suur reede, 30. mai mälestuspäeval meenutatakse sõdades hukkunud USA sõjaväelasi, 20. juunil on värskeim föderaalpüha ehk Juneteeth päev, 4. juulil on USA iseseisvuspäev, 5. septembril tööpüha, 24. novembril tänupühad ning viimaks jätab börsi kauplemissaali tühjaks 26. detsembril jõulupühad.