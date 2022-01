Üle-eelmise aasta lõpus tuli teade, et tehnoloogiafirmas ostis suurosaluse investeerimisfond BaltCap, ja aasta hiljem anti teada, et Ridango on soetanud Sloveenia ettevõtte LIT Transit, mis on nendega sama suur. Viimane uudis sai üsna vähe tähelepanu, kuid tegelikult on see ambitsioonikalt Eesti ettevõttelt tõsine avaldus. Ridango juhatuse esimehe Erki Lipre sõnul on ettevõte teel 100 miljoni eurose käibeni ja välistatud ei ole uuedki ostutehingud.