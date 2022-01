Klay Thompson (paremal) naases 9. jaanuaril pärast pikka vigastuspausi palliplatsile. Thompson on NBA palgaedetabelis 11. kohal 37,98 miljoni dollariga.

Golden State Warriorsis mängiv korvpallur ning viis korda tähtede mängule valitud Klay Thompson teatas oma Twitteri kontol, et võtab edaspidi osa oma palgast bitcoin'ides välja. “Ma usun, et bitcoin on tulevik,” lausus korvpallur.