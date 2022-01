PUUST JA PUNASEKS | Erandite virr-varr. Milliseid sissetulekuid energiahüvitise maksmisel arvestatakse?

elektriarve, elektrihind Foto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

Eestis on käima läinud suur energiatoetuste taotlemise laine. Telefoniliinid on kohati umbes, kuid on ka neid, kes taotlust esitama ei lähegi, sest nad arvavad, et nad ei kvalifitseeru. Millist tulu taotlemisel arvesse võetakse ja millist mitte?