Soome kinnisvarakontsern värbas ehitusettevõtet juhtima eestlase

„Nõudlus kontserni teenuste järele on järjest kasvanud ning uues arengufaasis vajasime kontserni tugeva profiiliga tegevjuhti", kommenteeris uue juhi tulekut üks WasaCon Oy asutajatest ja praegu WasaGroupi juhatuse esimees Ari Tyynismaa. Varasemalt oli ettevõtte Juusiga koostööd teinud läbi erinevate ühisprojektide. "Aivar Juusi tööviis veenis mind juba siis tema professionaalses lähenemises ja juhtimisvõimes, mistõttu otsustasime palgata ta WasaConi piloodiks," selgitas Tyynismaa.

„Tallinna ehitusturg on teinud läbi muljetavaldava arengu ja valminud on palju uusi objekte, kindlasti tuleb selline kogemus kasuks teisel poole Soome lahte", lisas Tyynismaa.

Aivar Juusi sõnul motiveeris teda meeskonnaga liituma Wasa Groupi tugev kapitaliseeritus ja ambitsioon lähiaastatel käivet aktiivselt kasvatada. „Usun, et lähiaastate perspektiiv avardab kindlasti võimalusi koostööks ka Eesti ehitusettevõtetega. Tellimuste hulga ja tegevuse kasvades värbame kindlasti uusi töötajaid," ütles tegevjuht Aivar Juus.

Juba 25 aastat Soome turul tegutsenud ehitusettevõte WasaCon Oy on osa Wasa grupist, mis on Soome erakapitalile kuuluv kinnivara- ja ehituskontsern. Kontsern on ehitanud Soomes aastate jooksul suures mahus era- ja avalikke ehitusobjekte.