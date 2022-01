Eksperdid annavad nõu: kas kodu ostuga tasub oodata või kiirustada?

Vaatamata ühiskonnas valitsevale ebakindlusele ja heitlikule ajale on kinnisvaraturul käinud viimastel aastatel pöörane andmine. Maa-ameti statistika kohaselt tehti 2021. aastal korterite ja majadega 25% rohkem tehinguid kui aasta varem. Ka krunte läks kaubaks lausa 55% enam kui 2020. aastal.

Suur nõudlus ja ehitushindade kallinemine on mõistagi kergitanud ka kinnisvarahindu märgatavalt. Korterite ruutmeetri hind kasvas aastaga umbes 11%, mis tähendab, et näiteks 50m2 korteri eest tuleb täna välja käia ligi 12 000 eurot enam kui aasta tagasi, tihtilugu rohkemgi. See on pannud koduhuvilised küsima: mida teha, kas osta enne, kui hinnad veelgi kerkivad või oodata langust?

LHV majandusanalüütiku Kristo Aabi sõnul võib nõudluse vähenedes ees oodata küll hinnakasvu pidurdumine, kuid hinnalangust pole paista. „Kinnisvaraturu tervise hindamisel on üheks parimaks mõõdikuks ruutmeetri hinna ja keskmise sissetuleku omavaheline suhe. Kui eelmise buumi tipus 2007. aastal tuli ühe korteri ruutmeetri eest välja käia 1,8-kordne kuupalk, siis täna on see kordaja sisuliselt 1. Nõudlus püsib väga kõrge ja kui mingit välist negatiivset üllatust ei saabu, on pigem loogiline, et kinnisvara kallimine jätkub.

Ka LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel kinnitab erakordset nõudlust. „Märkimisväärne osa kinnisvarast leiab endale ostja juba enne, kui see müügiportaali üles pannakse. Ostuhuvilisi on väga palju ja head vara aetakse tikutulega taga. Seetõttu hindavad kliendid eriti kiiret teenindust ja see on olnud ka meie prioriteet. Oleme lubanud, et saadame esimese laenupakkumise juba 24 tunni jooksul ja peame sellest ka kinni. Kui vaja, pingutame ka topelt,“ lubab ta.