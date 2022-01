ELMO Rent vahetas juhi välja

“Arvestades ELMO Rendi arengusuundi - Elektritaksoga ühinemine, sõidukipargi kiire kasvatamine ja vajadus optimeerida hoolduse ning remondiga seotud protsesse, on Allani juhatusse toomine oluline samm ettevõtte praeguses arenguetapis,“ ütles ELMO Rent AS nõukogu esimees Enn Laansoo, Jr.

„Julia panus viimase kahe tegevusaasta jooksul on olnud väga oluline, et jõuda sinna, kus me täna oleme. Hetkel jääb ettevõtte juhatus üheliikmeliseks, kuid ettevõtte uute arenguplaanide valguses (välisturgudele sisenemine, elektritaksoteenuse käivitamine Tallinnas) on kavas suurendada juhatuse liikmete arvu ning kaasata knowhowd ettevõtete ühendamise ning uutele turgudele sisenemise suunal,“ ütles Laansoo, Jr.

Allan Leppikson on töötanud ettevõttes alates 2021. aastast operatsioonide juhina ja ehitanud üles 10-liikmelise meeskonna, kes opereerib enam kui 120 masinast koosnevat keskkonnasõbralikku sõidukiparki. Varem on ta 10 aastat töötanud Postimees Grupp ASile kuuluvas Scanpix Baltic OÜs välissuhtluse- ja projektijuhina. Allan Leppikson ei oma ELMO Rent AS aktsiaid, kuid talle laieneb ettevõtte sisene optsiooniprogramm. Leppiksoni volitused on tähtajatud.

ELMO Rent AS on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle peamiseks tegevusalaks on keskkonnasõbraliku sõidukijagamisteenuse pakkumine ning sellega seotud keskkonnasõbralike ning innovatiivsete tehnoloogiate, nagu sõidukipargi IT-opereerimissüsteemi, autokontrolleri ja kaugjuhitava sõiduki, väljatöötamine, turule toomine ja skaleerimine.

ELMO Rendi aktsia kaupleb täna 5,37 euro peal ning viimase kuu ajaga on aktsia kerkinud 13%.