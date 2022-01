Mart Raamat: Eesti eramaja omanik maksab kütteperioodil maksudeks üle 1200 euro rohkem kui Saksamaa koduomanik

Teisipäeval saatsid kütusesektorit esindav Õliühing ja koduomanike huvide eest seisev Eesti omanike keskliit valitsusele ja riigikogule pöördumise, milles tehakse ettepanek võimaldada madalama aktsiisimääraga erimärgistatud diislikütuse kasutamist kütmise eesmärgil.

Pöördumises toovad esindusorganisatsioonid välja, et tegu oleks riigieelarvesse lisatulu toova meetmega, mis vähendab märkimisväärselt küttekulusid õlikatelt omavatele koduomanikele ja ettevõtetele.

Kütusesektori esindaja Mart Raamat selgitas, et erinevalt teistest külma talvekliimaga regiooni riikidest on Eesti ainus, kus kodukütjad peavad kasutama nn tava-aktsiisimääraga kütust. „Tavaline eramaja omanik Eestis maksab riiklikeks maksudeks kütteperioodi jooksul üle 1200 euro rohkem kui Saksamaa koduomanik. See pole kuidagi mõistlik ja põhjendatud," leidis Raamat.

Omanike keskliidu juht Priidu Pärna oli samuti seisukohal, et riik peaks kasutama kõiki võimalusi, et koduomanikel oleks võimalik oma energiakulusid kontrolli all hoida. „Paljud inimesed on läinud üle elektrilisele kütmisele ja detsembri arved tulid neile tõelise šokina. Siiski on vanast ajast alles ka õlikatlaid, mille kasutamine on kindlasti lühiajaline alternatiiv hinnatõusu üle elamiseks."

Pöördumises märgitakse, et tegu oleks riigieelarvele lisatulu toova meetmega – kuna vedelkütusega asendataks elektritarbimist, siis ka madalama aktsiisimäära puhul oleks aktsiisilaekumine üle 20 korra suurem. „Kui praegu otsitakse tikutulega taga võimalusi, kuidas piiratud rahaliste võimaluste juures inimesi-ettevõtteid toetada, siis antud meetmega serviks riik topeltässa. Leeveneksid inimeste-ettevõtete kulutused kütmisele ja vajalikku lisaraha tuleks ka riigieelarvesse," märkis Raamat.

Priidu Pärna avaldas lootust, et valitsus võtab pöördumist tõsiselt ja algatab vajalike seaduste muutmise. „Kui Taavi Aas detsembrikuus riigikogu liikmete küsimustele vastas, siis igal juhul oli tema sõnumiks, et kui vastav ettepanek tehakse, siis riik seda ka arutab. Koduomanikel on täna igast õlekõrrest haaramine tähtis."