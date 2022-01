Anett Kontaveit ostab tüki Saaremaa menukaimast spaahotellist

East Capital Real Estate'i investeeringute juhi Martin Otsa sõnul on tunded seoses hotelli müügiga kahetised: „Ühelt poolt on kahju, et meie portfellist liigub välja niivõrd tugeva mainega, klientide poolt palavalt armastatud tegija ja vaieldamatu teerajaja Eesti wellness- ja spaa maastikul."

Otsa lisas, et samas ollakse täiesti veendunud, et leitud on Eesti SPA-maastiku ühele lipulaevale parim võimalik omanik, kes suudab GoSpa külastajatele pakkuda ka tulevikus tipptasemel teenust. "16 aastat koostööd GoSpa operaatoriga on meie fondile olnud hindamatu kogemus ja andnud hariva sisevaate horeca-sektorisse. Kindlasti soovime südamest uutele omanikele edu selles konkurentsitihedas valdkonnas toimetamisel," jäi Otsa tänuväärseks.