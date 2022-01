Selgus Kadrioru presidendilossi lõplik detsembrikuu energiakulu

Veel möödunud nädalal avaldas Delfi Ärileht, et Kadrioru presidendilossi elektrienergia eest tuleb maksumaksjal tasuda 15 960 eurot (sisaldab käibemaksu).

Täna kinnitas presidendi kantselei meedianõunik Mariann Sudakov, et saabunud on ka presidendilossi küttearve, mis lisandub elektrienergia summale.

Kütte eest tuleb tasuda 3 788 eurot, mis tähendab, et kokku tuli detsembrikuu kulu presidendilossile ca 19 750 eurot.

1938. aastal valminud presidendi kantseleis on köetavat pinda ligikaudu 2300 ruutmeetrit, millest osa katab elektriküte.

Eelmise nädala lõpul kirjutas veel Ärileht , et Toompea lossikompleksi detsembri elektriarve on 47 335 eurot, aasta varem detsembris oli antud kulu 17 034 eurot. Mullu novembris oli arve 21 299 eurot, aasta varem 12 699.

Ainuüksi detsembri eest on Toompeal kütte- ja elektriarved kokku 89 748 eurot. 2020. aasta jõulukuul oli antud kulu kokku 37 692 eurot ehk üle 50 000 euro vähem.

Riigikogu pressiesindaja Epp-Mare Kukemelk selgitas, et nad on osalised Riigi Kinnisvara ASi poolt korraldatud elektrienergia ostmise riigihankes ehk otse neil endil ühegi elektrimüüjaga lepingut ei ole. "Kütte osas on meie lepingupartner Utilitas," lisas ta.